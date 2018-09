Indoor-Fun trotz Regenwetter in Wien

Es ist auch immer mal wieder an der Zeit, das Kind in einem selbst rauszulassen und der virtuellen Welt zu entfliehen. Wie wäre es also mit einem Abend mit Freunden und ein paar guten, alten Brettspielen. Schließlich erinnert sich sicherlich jeder, wie viel Spaß eine Partie „Mensch ärgere dich nicht“ machen kann. Im Cafe Sperlhof, seit 1923 eine Institution in Wien, warten unzählige Brettspiele, weiters auch ein Billardtisch und Wuzler. Man kann zudem einen seperaten Raum gratis für Partys nützen, Fußballspiele werden ebenfalls live übertragen. Sollte man keine Lust mehr auf Spiele haben, kann man auch einfach nur ein Bier in der urigen Location genießen.