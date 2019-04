Die gefährlichsten Internet-Challenges

#2. „La Chona“-Challenge

Einfach nur neben einem Auto herzutanzen, wie in Drake‘s „In My Feelings/Do You Love Me“-Challenge war den Südamerikanern anscheinend zu langweilig. Denn sie schnappten sich die Idee, tauschten jedoch das Lied aus und erhöhten die Gefahr. Bei der „La Chona“-Challenge, die in ganz Lateinamerika boomte, war es die Aufgabe, als Lenker aus dem fahrenden Auto zu steigen, daneben herzutanzen während niemand es steuert um dann wieder einzusteigen. Teils kam es deswegen schon zu Auffahrunfällen. Denn, wer nicht aufpasst oder stolpert, kann überrollt werden! Auf YouTube wurden mittlerweile bereits zahlreiche Videos der Challenge entfernt, um etwaigen Nachahmer vorzubeugen.