"Zweite Erde" bei Nachbarstern der Sonne entdeckt?

Der Planet ist demnach mutmaßlich erdähnlich und bewegt sich offenbar in so günstigem Abstand um Proxima Centauri, dass auf seiner Oberfläche flüssiges Wasser vorkommen könnte. Dieses gilt als wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Leben. Nie zuvor seien Wissenschaftler auf eine mögliche zweite Erde gestoßen, die so nahe ist, schrieb das Magazin.

ESO will Sensationsfund noch nicht bestätigen

"Den kleinen Himmelskörper zu finden war ein hartes Stück Arbeit", zitierte der "Spiegel" einen namentlich nicht genannten Astrophysiker, der dem Bericht zufolge an der Suche beteiligt war. "Wir bewegten uns an der Grenze des messtechnisch Machbaren." Der Sprecher der Europäischen Südsternwarte (ESO), Richard Hook, wollte den Bericht noch nicht bestätigen, dem Magazin zufolge will die Einrichtung die wissenschaftliche Sensation Ende August bekannt geben. Die Ergebnisse der Suche nach einem möglichen Planeten würden "zur rechten Zeit bekannt gegeben", sagte er.

Zur Suche nach einem planetaren Begleiter unseres nächsten Nachbarsterns hatten Astronomen am 15. Jänner eine Beobachtungskampagne mit dem Namen "Pale Red Dot" (in Anlehnung an den "Pale Blue Dot", die Erde; Anm.) gestartet, an der auch die Öffentlichkeit via Internet teilnehmen konnte. Bei der Suche kam ein 3,6- Meter- Teleskop der ESO auf dem Berg La Silla in der chilenischen Atacama- Wüste zum Einsatz. Schon frühere Beobachtungen hatten schwache Hinweise auf einen Planeten bei Proxima Centauri geliefert - für einen Nachweis reichten die damaligen Daten aber nicht aus.

Das 3,6-Meter-Teleskop am ESO-Observatorium in La Silla Foto: ESO/Serge Brunier

Roter Zwergstern nur mit Teleskop zu sehen

Bei Proxima Centauri handelt es sich um eine sehr lichtschwache Sonne im Sternbild Zentaur am südlichen Sternhimmel, die nur per Teleskop sichtbar ist. Sie befindet sich sehr nahe dem hellen Doppelsternsystem Alpha Centauri - die Mehrzahl der Astronomen hält es daher für möglich, dass die drei Sonnen sogar ein Dreifachsystem bilden. Die hellen Sterne Alpha Centauri A und B sind allerdings ein winziges Stück weiter von der Erde entfernt als Proxima.

Foto: ESO

Im Jahr 2012 hatte die ESO bereits die Entdeckung eines Planeten im Alpha- Centauri- System gemeldet - der Himmelskörper umkreist demnach jedoch nicht Proxima, sondern Alpha Centauri B. Die Existenz dieses Planeten gilt noch nicht als definitiv gesichert.