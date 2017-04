Zwei Raumfahrer auf dem Weg zur Raumstation ISS

Ein Russe und ein US- Amerikaner sind am Donnerstag zu einer gut sechsmonatigen Mission auf der Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Rakete mit Fjodor Jurtschichin und Jack Fischer an Bord startete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur, wie die Flugleitzentrale bei Moskau mitteilte.