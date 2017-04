Zwei Drittel des Great Barrier Reef betroffen

Angesichts des Ausmaßes der Korallenbleiche am berühmten Great Barrier Reef in Australien schlagen Wissenschaftler Alarm: Neue Luftaufnahme haben nämlich gezeigt, dass bereits zwei Drittel der Korallenbestände beschädigt sind. Die enorme Bleiche erfasste das Riff in aufeinanderfolgenden Jahren und erstreckt sich laut Angaben von Experten auf einer Strecke von rund 1500 Kilometern.