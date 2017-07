Zerfall von Higgs- Boson in Quarks am CERN gemessen

Am Kernforschungszentrum CERN nahe Genf ist es Forschern erstmals gelungen, den Zerfall eines Higgs- Bosons (auch als "Gottesteilchen" bezeichnet) in zwei Bottom- Quarks - der dritten Teilchengeneration des Standardmodells der Elementarteilchenphysik - zu beobachten. Die Entdeckung bestätige theoretische Vorhersagen und erkläre die Kurzlebigkeit des Higgs- Teilchens, so die Wissenschaftler.