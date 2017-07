Weltweite Wetterkapriolen durch Klimawandel

Die Wochenlange Dürre in Italien, Portugal, Frankreich und Kroatien macht es den Einsatzkräften nach wie vor sehr schwer, die Waldbrände zu löschen . Nicht nur Europa ist von den Wetterextremen betroffen: Santiago de Chile ist schneebedeckt. Die Kältewelle in Südamerika forderte schon Todesopfer.

Foto: AP

Überschwemmungen in Deutschland

In Teilen Deutschlands sorgt anhaltender Regen für Probleme. Im Raum Goslar musste wegen des Hochwassers Katastrophenalarm ausgelöst werden, während in Kassel der Boden so aufgeweicht ist, dass Bäume umfallen. In Berlin- Tegel kam es zu Überschwemmungen, weil das Kanalsystem die Wassermassen nicht mehr aufnehmen kann.

Auch Italien ist von den Wetterextremen betroffen. Auf Grund der anhaltenden Dürre wird ab Freitag das Wasser rationiert und ab Montag die Wasserentnahme aus dem Po beschränkt. Der Fluss soll nämlich noch die Provinzen Ferrara und Ravenna mit Wasser versorgen können. Einige Gemeinden in Berggebieten mussten bereits von Tanklastern mit Wasser versorgt werden.

Symbolbild Foto: APA/dpa/Patrick Pleul

Klimawandel ist Ursache für Wetterextreme

Die Ursache für die Zunahme extremer Wetterverhältnisse ist im Klimawandel zu finden: Dürre und Niederschlag können unter anderem schwere Waldbrände, Hagelstürme und Überflutungen begünstigen, warnte Michael Staudinger, Direktor der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Insgesamt werden wir in Zukunft mehr Extremwetter- Ereignisse erleben", erklärt der Klimaforscher Andreas Fischlin von der ETH Zürich dem Schweizer Portal "20Minuten.ch"