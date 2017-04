Vier unbekannte Objekte im Sonnensystem entdeckt

Gefunden wurden die Himmelskörper demnach im Rahmen des "Planet9Search"- Projektes, das in Zusammenarbeit mit der BBC- Sendung "Stargazin Live" gestartet wurde und bei dem die Zuschauer aufgefordert wurden, bei der Suche nach dem bis dato nur mathematisch vorhergesagten Planeten zu helfen.

Entdeckt wurden die Hinweise auf die vier unbekannten Objekte in Daten des SkyMapper- Teleskops am Siding Spring Observatory in Coonabarabranim australischen Bundesstaat New South Wales. Laut Angaben der ANU- Wissenschaftler überprüfe man nun, ob es sich bei den Himmelskörpern um noch unbekannte Zwergplaneten bzw. Asteroiden handelt, oder ob einer davon gar der gesuchte "Planet 9" ist.

Das SkyMapper-Teleskop am Siding Spring Observatory Foto: ANU/Julia Karrer Photography

Hinweise auf Existenz von "Planet 9"

Im Jänner vergangenen Jahres haben zwei US- Astronomen laut eigenen Angaben Hinweise auf die Existenz eines neunten Planeten in unserem Sonnensystem entdeckt. Der Himmelskörper sei etwa zehnmal so schwer wie die Erde, teilten Konstantin Batygin und Mike Brown vom California Institute of Technology mit. "Planet 9" umkreise die Sonne in einer durchschnittlich 20- mal so großer Entfernung wie Neptun, der derzeit äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems. Damit sei der Planet so weit von seinem Zentralgestirn entfernt, dass er für eine Umkreisung wohl 10.000 bis 20.000 Jahre benötige, berichteten die Forscher im Magazin "Nature" .

Im April 2016 bestimmten dann Astrophysiker der Universität Bern mithilfe eines Computermodells , wie "Planet 9" aussehen könnte. Demnach hat er einen Radius, der 3,7- mal demjenigen unserer Erde entspricht. Die Forscher glauben, dass der mysteriöse Himmelskörper ein kleiner Eisriese mit einer Hülle aus Wasserstoff und Helium ist - quasi eine kleinere Version von Uranus und Neptun.