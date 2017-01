Versunkene Buddha- Büste in China entdeckt

Bei Wartungsarbeiten an einem Staudamm ist in China eine uralte Buddha- Statue aufgetaucht. Anrainer entdeckten den Buddha- Kopf, nachdem der Wasserstand während der Arbeiten an einem Wasserreservoir in der Provinz Jiangxi im Osten des Landes um mehr als zehn Meter abgesenkt wurde, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.