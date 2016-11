USA starteten neuen "revolutionären" Satelliten

Die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA (NOAA) hat am Wochenende in Cape Canaveral (Florida) einen neuen "revolutionären" Wettersatelliten gestartet. "GOES- R" wird demnach bei seinen Erdumkreisungen in der Lage sein, Hurrikane und schwere Schneestürme mit größerer Auflösung zu sehen als jeder andere Satellit seiner Art vor ihm.