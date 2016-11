USA: Gefährlicher Hefepilz tötete vier Menschen

Gelangt Candida auris in den Blutkreislauf, kann die häufig in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen auftretende Infektion lebensgefährlich werden, weshalb etwa die "Daily Mail" vor einigen Wochen schrieb, ein neuer "Superkeim" greife um sich und "überschwemmt die Welt".

Dass der Keim tatsächlich nicht ungefährlich ist, zeigt die Wortmeldung von CDC- Direktor Tom Frieden, der angesichts der Todesfälle in den USA von einer "neuen Herausforderung" sprach und am Freitag dazu aufrief, "jetzt zu handeln, um die Verbreitung dieses medikamenten- resistenten Pilzes besser zu verstehen, einzudämmen und zu stoppen".

Gegen Medikamente resistent

Forscher wiesen Candida auris zum ersten Mal 2009 bei einem Patienten in Japan nach. Mittlerweile wurde der Pilz auch in zahlreichen anderen Ländern gefunden - etwa in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. In einem CDC- Bericht heißt es, 71 Prozent der bei den US- Patienten entnommenen Stichproben hätten eine Resistenz gegenüber Arzneimitteln gezeigt, was die Behandlung erschwere.

Rund 150 Candida- Arten gibt es, von denen aber nur einige wenige Krankheiten verursachen. Einige sind als Symbionten ein normaler Bestandteil der Darmflora von Wirbeltieren und Insekten. Candida utilis spielt bei der Herstellung des leicht alkoholhaltigesn Milchgetränkes Kefir eine Rolle. Am bekanntesten ist Candida albicans, der Verursacher von lästigen Infektionen in der Scheide, am Penis oder in Hautfalten beim Menschen.