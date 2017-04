Ur- Meerestier mit Dosenöffner- Scheren entdeckt

Trotz ihrer heute enormen Vielfalt sei der Ursprung der Mandibeltiere noch weitgehend ein Rätsel, hieß es von den Forschern. Bisher habe es nur spärliche Hinweise gegeben, wie die ersten Gliederfüßer mit Paaren von Mandibeln ausgesehen haben mögen. Auch habe man keine Vorstellung von den anderen Merkmalen gehabt, die zu der beispiellosen Vielfalt dieser Gruppe von Lebewesen geführt habe.

Tier lebte vermutlich in tropischem See

Das nun entdeckte Fossil tauften die Wissenschaftler Tokummia katelepsis. Es ist benannt nach dem Fluss Tokumm, der durch den Marble Canyon im Norden des Kootenay- Nationalparks in der kanadischen Provinz British Columbia fließt. Das Tier lebte demnach wahrscheinlich in einem tropischen See, in dem es von Lebewesen nur so wimmelte und gehörte mit einer Länge von mehr als zehn Zentimetern zu den größten Räubern des Kambrium. Seine Scheren seien groß, aber zugleich auch feingliedrig und komplex und ähnelten der Form von Dosenöffnern, so die Forscher.

Das gut erhaltene Fossil von Tokummia katelepsis Foto: Royal Ontario Museum/Jean-Bernard Caron

Fossil in Schieferschicht gefunden

Vor einer halben Milliarde Jahre stieg die Zahl der Tierarten auf der Erde plötzlich sprunghaft an. Die Phase wird Kambrische Explosion bezeichnet, praktisch alle heute existierenden Tierstämme entstanden damals. Der Burgess- Schiefer in Britisch- Columbia gilt als bester Fundort für kambrische Fossilien - auch Tokummia katelepsis wurde dort gefunden.