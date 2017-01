Upgrade verleiht Superteleskop ALMA bessere Sicht

Das Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (kurz ALMA) beobachtet Radiowellen aus dem Universum im unteren Energiebereich des elektromagnetischen Spektrums. Die neu installierten Band- 5-Empfänger können Radiowellen mit Wellenlängen zwischen 1,4 und 1,8 Millimetern erfassen, ein für ALMA ganz neuer Teil des Radiospektrums, der neue und interessante Beobachtungsmöglichkeiten schafft.

Die neu installierten Band-5-Empfänger für ALMA Foto: Onsala Space Observatory/Alexey Pavolotsky

"Die neuen Empfänger machen es in Zukunft wesentlich einfacher, Wasser aufzuspüren - eine Voraussetzung für das Leben, so wie wir es kennen, in unserem Sonnensystem und in weiter entfernten Regionen unserer Galaxie und darüber hinaus", erklärte der europäische ALMA- Wissenschaftler Leonardo Testi.

Einzigartige Lage auf Hochplateau

Dass das 2013 eröffnete Teleskop überhaupt nach Wasser suchen kann, ist seiner einzigartigen Lage in mehr als 5000 Metern Seehöhe auf dem Chajnantor- Plateau in der chilenischen Atacama- Wüste zu verdanken. Hier stören die Erdatmosphäre und das darin enthaltene Wasser nur noch wenig die Beobachtung.

Antennenschüsseln des ALMA in den chilenischen Anden Foto: ESO/C. Malin

ALMA wird von der europäische Astronomieorganisation ESO, deren Mitglied auch Österreich ist, und Partnern aus Nordamerika, Ostasien und Chile betrieben.