Texas: So retten sich Ameisen vor tödlichen Fluten

Wie Hunderttausende Menschen im Süden der USA leiden auch die Ameisen derzeit unter den Folgen des Wirbelsturms "Harvey" (das Bild zeigt eine Satellitenaufnahme des Hurrikans).

Ein Satellitenbild des Hurrikans "Harvey" Foto: NOAA/NASA GOES Project

Indem sie sich aneinander klammern bilden die Roten Feuerameisen einen Teppich mit luftgefüllten Zwischenräumen, auf dem bis zu Hunderttausende der Insekten transportiert werden können. Meist beherbergt sollen Flöße neben den Arbeiterinnen auch die Königinnen und die Brut, während männliche Tiere häufig daran gehindert werden, auf dem schwimmenden Teppich Platz zu nehmen.

Von den von Roten Feuerameisen gebildeten Rettungsinseln sollte man sich aber tunlichst fernhalten, denn die ursprünglich aus Südamerika eingeschleppten Tiere haben sich in einigen US- Bundesstaaten zu einem der häufigsten Allergieauslöser entwickelt. So werden in Texas Jahr für Jahr rund 13 Prozent der Bevölkerung Opfer durch Attacken von Roten Feuerameisen - mehr als zum Beispiel durch die berüchtigten "Killerbienen" oder Wespen.