Teil von Inka- Altar in Fluss in Peru gefunden

Das Teilstück des Altars kam bei Räum- und Reinigungsarbeiten im Vilcanota- Fluss in der Provinz Cusco zum Vorschein. Das Fundstück stellt rund 35 Prozent des Altars dar, wiegt etwa 20 Tonnen und ist 2,50 Meter lang und einen Meter hoch.

Foto: AFP/Ministry of Culture

Wurde für Zeremonien im Wasser genutzt

Nun müsse auch der Rest der religiösen Verehrungsstätte gefunden werden, sagte Oscar Montufar, Koordinator des Archäologieparks Ollantaytambo. Nach seinen Angaben wurde der Altar von den Inkas für Zeremonien im Wasser genutzt.

Die Kulturbehörde von Cusco erwägt nun, den Inka- Altar am Hauptplatz in Ollantaytambo aufzustellen, einer der größten Touristenattraktionen nach der Inkastadt in Machu Picchu.