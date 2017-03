Studie zeigt: Neandertaler aßen meist vegetarisch

Das Team, zu dem auch der Anthropologe Kurt W. Alt von der Danube Private University in Krems gehörte, untersuchte Fossilien aus unterschiedlichen Regionen. Im Zahnstein der Neandertaler in Belgien fand man DNA von Wollnashörnern, Wildschafen und Tintlingspilzen typische Mahlzeiten für Jäger der Steppe.

Der Zahnschmelz der Neandertaler aus der El- Sidron- Höhle in Spanien zeugt lediglich vom Verzehr von Moosen, Kiefernsamen und Pilzen. Sie lebten offenbar vegetarisch. Außerdem fanden sich in ihrem Zahnbelag Spuren schmerzstillender Substanzen sowie von Penicillin produzierenden Pilzen. "Wir wissen nicht im Detail, wie Wissen und Konsum von Heilpflanzen erworben und umgesetzt wurden, aber mit Sicherheit waren sie vorhanden", so Studienautor Alt.

Kronen Zeitung