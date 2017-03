Studie zeigt: Meere erwärmen sich immer rascher

Anno 1992 heizten sich die Ozeane bereits nahezu doppelt so schnell auf wie noch 1960, schreiben die Wissenschaftler von der Chinese Academy of Sciences in Peking im Fachblatt "Science Advances". Erst seit 1990 erreiche die Erwärmung überhaupt Wassertiefen unter 700 Metern.

Die aktuellen Ergebnisse decken sich mit denen einer Studie vom Jänner, laut der sich das Wasser an der Oberfläche seit 1997 um 0,12 Grad Celsius pro Jahrzehnt aufgeheizt habe. Zuvor war man von einem Anstieg von nur 0,07 Grad Celsius im gleichen Zeitraum ausgegangen.

Die Ozeane haben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich mehr Wärme absorbiert als bislang gedacht, so das Fazit beider Untersuchungen. Das sei ein weiterer Beleg für den menschengemachten Klimawandel.

