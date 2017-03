Studie zeigt: Hunde können Brustkrebs erschnüffeln

Mit ihrem hochsensiblen Geruchssinn können Hunde Brustkrebs mit nahezu absoluter Sicherheit erschnüffeln. Das haben Forscher am Pariser Curie- Institut im Rahmen einer Studie herausgefunden. Die Methode ist demnach einfach, kostengünstig und erfordert keinen medizinischen Eingriff. Sie könnte die Diagnose von Brustkrebs- Erkrankungen revolutionieren, vor allem in Gegenden oder Ländern, in denen die übliche Mammographie nicht zur Verfügung steht.