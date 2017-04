Studie: Übergewicht ist für Partner "ansteckend"

Übergewicht ist ansteckend - zumindest in der Beziehung. Das haben Studien an der Universität Harvard in Cambridge im US- Bundesstaat Massachusetts gezeigt. Dabei stellten Mediziner fest, dass das Risiko, selbst dick zu werden, um 57 Prozent steigt, wenn der Partner oder die Partnerin bereits zu viele Kilos mit sich herumträgt.