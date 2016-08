Studie: Babys weinen je nach Sprache anders

Neugeborene aus China und Kamerun weinen anders als beispielsweise deutsche oder österreichische Babys. Das haben Forscher der Universität Würzburg im Bundesland Bayern in zwei Studien herausgefunden, wie die Universität mitteilte. "Ihr Weinen glich mehr einem Singsang", schrieb die Würzburger Sprachforscherin Kathleen Wermke. Nach Ansicht der Wissenschaftler liegt das daran, dass in den jeweiligen Muttersprachen die Tonhöhe, in der eine Silbe ausgesprochen wird, eine wichtigere Bedeutung hat als im Deutschen.