Sterne in Mega- Winden aus Schwarzem Loch entdeckt

Ein Astronomen- Team hatte mit dem VLT eine gerade stattfindende Kollision zwischen zwei Galaxien, die zusammen als IRAS F23128- 5919 bezeichnet werden und rund 600 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt sind, näher unter die Lupe genommen. In überdimensionalen Winden aus Materie, die in der Nähe eines supermassereichen Schwarzen Lochs im Herzen der südlicheren Galaxie entstehen, fanden sie erstmals klare Hinweise dafür, dass in solchen Winden, Sterne geboren werden.

Die vier Hauptteleskope des VLT in Chile Foto: ESO/H. H. Heyer

Die Forscher entdeckten in den Winden eine Population sehr junger Sterne, die vermutlich nur wenige Millionen Jahre alt sind. Eine erste vorläufige Analyse deute darauf hin, dass sie heißer und heller sind als Sterne, die in weniger extremen Umgebungen, wie der galaktischen Scheibe, entstehen, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin "Nature".

"Astronomen gehen bereits seit einer Weile davon aus, dass die Bedingungen in diesen Winden für Sternentstehung geeignet sein könnten. Allerdings konnte es bisher niemand tatsächlich nachweisen, da solche Beobachtungen sehr schwierig sind", erläutert der Leiter des Forscherteams, Roberto Maiolino von der University of Cambridge. "Unsere Ergebnisse versetzen uns deshalb so in Aufregung, weil sie eindeutig zeigen, dass Sterne innerhalb dieser Winde entstehen."