Spät entdeckt: Asteroid verfehlt Erde nur knapp

Nur knapp ist die Erde am Wochenende offenbar einer Katastrophe entgangen. In der Nacht auf Sonntag raste ein Asteroid mit einem Durchmesser von 34 Metern und einer Geschwindigkeit von zehn Kilometern pro Sekunde nur knapp an unserem Planeten vorbei. Erschreckend dabei: Astronomen entdeckten den Brocken erst wenige Stunden davor.