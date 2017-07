Sonde "Juno" fotografiert Gesicht auf dem Jupiter

Die NASA- Sonde "Juno" hat im Zuge ihrer Mission verblüffende Aufnahmen von der Atmosphäre des Planeten Jupiter zur Erde gefunkt. Eines der Fotos erinnert, wenn es um 180 Grad gedreht wird, frappant an ein Gesicht. Entstanden sind die faszinierenden Bilder, die auf der Website der US- Raumfahrtbehörde eröffentlicht wurden, mithilfe der JunoCam an Bord der Sonde am 19. Mai.