Sonde funkt Foto von eisigen Dünen auf dem Mars

Frühling auf dem Mars: Eisablagerungen sorgen auf dem Roten Planeten für angezuckerte Dünen. Das ist auf einem am Donnerstag von der US- Raumfahrtbehörde NASA veröffentlichten Foto zu sehen, das die Marssonde MRO bereits am 21. Mai aufgenommen hat. Im Winter bedecken Schnee und Eis aus Kohlenstoffdioxid - sogenanntes Trockeneis - die Dünen, erklärt die NASA.