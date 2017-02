Sonde filmt Riesenloch in Atmosphäre der Sonne

Aufgenommen hat die Sonde SDO das gewaltige Loch (weiß markiert) in der Sonnenkorona, das mit bloßem Auge nicht zu sehen ist (wohl aber im UV- Bereich; Anm.), zwischen 29. Jänner und 2. Februar mit einem Instruments namens Atmospheric Imaging Assembly (AIA). Am Montag hat die US- Raumfahrtbehörde NASA Video- Aufnahmen des Loches auf ihrer Website veröffentlicht. Die im extremen UV- Bereich (die Wellenlänge beträgt 193 Angström, Anm.) aufgenommenen Bilder wurden eingefärbt, damit das Loch in der Korona für das menschliche Auge erkennbar ist.

Löcher sind Ursprung der Sonnenwinde

Koronale Löcher sind dunkle Regionen von geringer Dichte in der äußersten Sonnenatmosphäre, die zum ersten Mal Anfang der 1970er- Jahre beobachtet wurden. Weil sie wenig solare Materie enthalten und eine deutlich geringere Temperaturen haben, erscheinen sie deutlich dunkler als ihre Umgebungen. An diesen dunklen Stellen öffnet die Sonne ihr Magnetfeld öffnet, weshalb die Löcher der Ursprung der Sonnenwinde sind.

Sonde kreist seit sieben Jahren im All

Das am 11. Februar 2010 vom Weltraumzentrum Cape Canaveral in Florida aus ins All gestartete SDO kreist in 34.600 Kilometern Höhe auf einer sogenannten geosynchronen Umlaufbahn. Es beobachtet kontinuierlich die Sonne und sammelt pro Tag rund ein Terabyte an Informationen, die es zu Bodenstationen auf der Erde funkt.

Künstlerische Illustration des Solar Dynamics Observatory Foto: NASA/GSFC/Conceptual Image Lab