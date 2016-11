Sind Saturns Ringe zerbröselte Zwergplaneten?

Über 100.000 einzelne Ringe mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Farbtönen gibt es, die durch scharf umrissene Lücken voneinander abgegrenzt sind. Der innerste davon beginnt bereits 7000 Kilometer über der Oberfläche des Saturns und hat einen Durchmesser von 134.000 km, der äußerste hat einen Durchmesser von 960.000 km. Nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung werden die größten Ringe - von innen nach außen - als D- , C- , B- , A- , F- , G- und E- Ring bezeichnet.

Verschiedene Theorie zur Entstehung

Zu ihrer Entstehung gibt es verschiedene Theorien. Eine besagt, dass sie durch einen Mond entstanden, der sich dem Saturn derart knapp angenähert hat, dass er durch Gezeitenkräfte zerbrach. Einer anderen Theorie zufolge sind die Ringe gemeinsam mit dem Saturn selbst aus derselben Materialwolke entstanden. Japanischen Forscher haben jetzt eine weiteren These veröffentlicht.

Ein Team unter der Leitung von Ryuki Hyodo von der Universität in Kobe (Japan) glaubt, dass die Ringe aus Staub und Eis nichts anderes sind, als die Überreste von einigen zerbröselten Zwergplaneten. Bevor sich unserer Sonnensystem bildet seien im Kuipergürtel Tausende Pluto- große Himmelskörper gekreist, so die Forscher. Das habe sich vor rund vier Milliarden Jahren geändert, als Jupiter, Saturn, Uranus and Neptun dort sowie im Asteroiden- Gürtel zwischen Mars und Jupiter quasi aufgeräumt haben.

Ringe aus zerbröselten Zwergplaneten?

Einige der Zwergplaneten seien auf ihren Bahnen u.a. Jupiter zu nahe gekommen und durch die starke Gravitation des Planeten zerrissen worden. Die Überreste dieser zerbröselten Himmelskörper hätten sich dann in Form des Ringsystems um den Saturn angeordnet, das würden entsprechende Computer- Simulationen zeigen, berichten die japanischen Forscher.