Sensation in Loretto: Madonna in Altar gefunden

Archäologische Sensation in der Gnadenkapelle neben der Basilika in Loretto im Bezirk Eisenstadt- Umgebung: Bei Renovierungsarbeiten haben Arbeiter eine mehr als 300 Jahr alte Madonna entdeckt. Die Heiligenstatue der Mutter Gottes war offenbar im Zuge der zweiten Türkenbelagerung beschädigt und später als Gnadenfigur in den Altar eingebettet worden.