Saturn- Nordpol hat seit 2012 seine Farbe verändert

N ASA-

Nordpol-

Wissenschaftler rätseln über die möglichen Ursachen für die Farbveränderung über derRegion. Sie nehmen an, dass sie mit den Jahreszeiten des Saturn zusammenhängen. Insbesondere der Wechsel von einem bläulichen zu einem Goldton hänge möglicherweise mit dem Entstehen einer photochemischen Dunstglocke in der Atmosphäre zusammen, so die Forscher.

Das mysteriöse Wolken- Sechseck (Bild) am Saturn- Nordpol hat die NASA- Sonde "Voyager" erstmals vor über 30 Jahren entdeckt. Es hat einen Durchmesser von rund 25.000 Kilometern, reicht vermutlich 100 Kilometer in die Atmosphäre des Planeten und rotiert alle 10 Stunden, 39 Minuten und 24 Sekunden einmal um seine Zentralachse. Der die Struktur bildende Jet- Stream dürfte laut Experten Geschwindigkeiten von etwa 360 Stundenkilometer erreichen.

Foto: NASA/JPL-Caltech/SSI/Hampton University

Sonde "Cassini" seit 1997 unterwegs

Die Raumsonde "Cassini" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Weltraumbehörden der USA, Europas sowie Italiens. Sie wurde 1997 auf die Reise geschickt und umkreist bereits seit dem Jahr 2004 den Ringplaneten Saturn.

Illustration: Die Sonde "Cassini" vor dem Ringplaneten Saturn Foto: dapd

Die höchst erfolgreiche Mission wurde bereits mehrfach verlängert, aktuell ist ihr Ende für September 2017 geplant. Dann wird der Treibstoffvorrat der Sonde aufgebraucht sein und man plant, "Cassini" kontrolliert in der Atmosphäre des Ringplaneten zu steuern, wo sie verglühen wird.