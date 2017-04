Rover "Opportunity" rollt ins "Tal der Ausdauer"

Nach über zwei Jahren am Rand eines Kraters auf dem Mars macht sich der NASA- Rover "Opportunity" jetzt zu neuen Zielen auf. Wie die US- Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, werde der Forschungsroboter nun in Richtung Süden zum Perseverance Valley (Tal der Ausdauer) rollen und untersuchen, wie und wodurch dieses Tal dereinst geformt wurde.