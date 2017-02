Rover macht Fotos von vom Wind geformten Dünen

Der Rover "Curiosity" hat wieder einmal faszinierende Aufnahmen von der Oberfläche des Mars zur Erde gefunkt. Was auf den Schwarz- Weiß- Fotos auf ersten Blick aussieht, als hätten seine Kameras kleine, sich kräuselnde Wellen auf einem See oder Meer fotografiert, zeigt in Wirklichkeit vom Wind geformte Dünen aus Sand und Staub auf dem ausgetrockneten Roten Planeten.