Rover fotografiert auf Mars violette Felsschicht

Entdeckt haben die Wissenschaftler die violette gefärbten Felsen (am Bild im Vordergrund zu sehen), auf Bildern, die die sogenannte MastCam - ein Komplex aus zwei hochauflösenden Kameras, die am großen Mast von "Curiosity" befestigt sind - am 10. November vergangenen Jahres nahe des Mount Sharp auf dem Mars gemacht hat.

Die MastCam von "Curiosity" (rechte und linke Kamera rot markiert) Foto: NASA/JPL-Caltech

Bereits im September hatte "Curiosity" in einer Bohrprobe am Fuße des Mount Sharp Hämatit (auch als Eisenglanz, Specularit oder Roteisenstein bekannt) gefunden. Zuvor hatte auch der "Mars Reconnaissance Orbiter" (MRO, Bild) aus seiner Umlaufbahn um den Roten Planeten das Eisenoxid- Mineral dort dedektiert.

Künstlerische Illustration der Marsonde MRO Foto: NASA/JPL-Caltech

Vor über vier Jahren auf dem Mars gelandet

Der Rover "Curiosity" war am 6. August 2012 nach einer mehr als achtmonatigen Reise durchs Weltall auf dem Roten Planeten gelandet. Der 900 Kilogramm schwere, etwa autogroße Erkundungsroboter soll nach Hinweisen suchen, ob es auf dem Mars einmal Wasser - die Grundlage für Leben, so wie wir es kennen - gab.

Selbstporträt des Rovers "Curiosity" Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Mission im Oktober um zwei Jahre verlängert

Ursprünglich war die Mission nur auf zwei Jahre angelegt, inzwischen rollt der Rover aber schon seit über vier Jahren auf dem Mars herum. Anfang Oktober 2016 wurde die Mission um zwei weitere Jahre verlängert. Seit Beginn seiner Landung hat der Rover unter anderem schon über 180.000 Fotos geknipst.