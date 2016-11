Riesige Wassereis- Schicht auf dem Mars entdeckt

Eine Auswertung von Daten des Shallow- Radar- System (SHARAD) an Bord der Sonde MRO hätte ergeben, dass das Wassereis- Vorkommen zwischen 80 und 170 Meter dick ist, nur ein bis zehn Meter unter der Oberfläche des Roten Planeten liegt und sich über eine Fläche erstreckt, die der Größe des US- Bundesstaates New Mexico entspricht, berichten Forscher um Cassie Stuurman vom Institut für Geophysik an der University of Texas in Austin.

Foto: NASA/JPL/Corby Waste

Staubschicht verhindert, dass das Eis schmilzt

"Die Ablagerung entstand, als sich Schnee ansammelte, der sich mit Staub zu einer Eisdecke verband, wahrscheinlich zu einer Zeit, als die Rotationsachse des Mars noch stärker geneigt war als heute", wird Stuurman auf der Website der US- Raumfahrtbehörde NASA zitiert. Eine Schicht Staub, die über das Eis geweht wurde, habe verhindert, dass dieses schmolz und verdampfte, als sich die Marsachse später aufrichtete, so die Wissenschaftlerin.

Der Umstand, dass das Eis nur knapp unter der Oberfläche liegt, macht es interessant für zukünftige, bemannte Mars- Missionen. Astronauten könnten so ihren Wasserbedarf decken und möglicherweise sogar Treibstoff daraus gewinnen. "Dieses Eis ist vermutlich besser zugänglich als alles, was wir bisher vom Mars kennen. Zum einen, weil es auf einem sehr niedrigen Breitengrad liegt, zum anderen, weil es in einer flachen Region zu finden ist, in der man mit einem Raumschiff gut landen könnte", erläutert der Koautor der Studie, Jack Holt.

NASA- Sonde MRO kreist seit 2006 um den Mars

Der rund zwei Tonnen schwere "Mars Reconnaissance Orbiter" kreist bereits seit 2006 auf einer stark elliptischen Umlaufbahn in einer Entfernung zwischen 322 und 56.330 Kilometer um den Roten Planeten. An Bord der Sonde befinden sich sechs wissenschaftliche Instrumente, darunter das Shallow- Radar- System (SHARAD), mit dem sich das Wasser- oder Eisvorkommen bis zu 100 Meter unter der Marsoberfläche finden lassen.

Künstlerische Illustration der Marsonde MRO Foto: NASA/JPL-Caltech

Lesen Sie auch: Sonde "MRO" findet auf dem Mars Glasablagerungen