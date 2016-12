Reste von 1,8 Mio. Jahre altem Hai- Fossil entdeckt

In einem kleinen mexikanischen Fischerdorf ist das etwa 1,8 Millionen Jahre alte Fossil einer ausgestorbenen Hai- Art gefunden worden. Der Fund sei in einem Fluss gemacht worden, der in Punta Maldonado, einem Küstendorf im südlichen Bundesstaat Guerrero, ins Meer fließt, teilte das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) mit.