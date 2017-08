Reliquien von Apostel Petrus in Rom entdeckt?

Bei Restaurierungsarbeiten in einer Kirche im römischen Stadtteil Trastevere sind angeblich mögliche Reliquien des Apostels Petrus entdeckt worden. Das berichtet am Donnerstag Kathpress unter Berufung auf die italienische Tageszeitung "La Stampa". Demnach sei unter dem Altar der Kirche Santa Maria in Cappella ein Tonbehälter mit Reliquien gefunden worden, die laut einer mittelalterlichen Inschrift von den ersten Päpsten stammen sollen.