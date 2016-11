Raumfrachter "Cygnus" von ISS abgedockt

"Cygnus" war vor rund einem Monat mit rund 2300 Kilogramm Nachschub und Zubehör für wissenschaftliche Experimente vom Weltraumbahnhof der NASA im US- Bundesstaat Virginia gestartet.

1,3 Tonnen Abfall an Bord

Bevor der von der Firma Orbital Sciences entwickelte und betriebene Frachter am Wochenende mit 1,3 Tonnen Abfall an Bord in der Erdatmosphäre über dem Pazifischen Ozean verglühen soll, hat er noch einiges vor: In einem Modul des Frachters soll absichtlich ein Feuer gezündet werden, um für einen Ernstfall Daten zu sammeln. Bei dem Experiment namens "Saffire II" soll untersucht werden, wie groß die Flammen werden, wie schnell sich das Feuer ausbreitet, wie heiß es wird und welche Menge an schädlichen Gasen dabei entsteht.

"Cygnus" kurz vor dem Abdocken von der Raumstation ISS Foto: ESA/NASA

Zudem soll der Frachter noch vier kleine Wetter- und Transportsatelliten auf den Weg in ihre Umlaufbahnen entsenden.