Planet Jupiter jetzt besonders gut beobachtbar

Ab sofort könnte sich für Astronomie- Interessierte ein Blick in den Nachthimmel lohnen. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, kann man in den kommenden Tagen den Planeten Jupiter besonders gut am nächtlichen Himmel beobachten. Er erscheint am Abend als auffälliger Lichtpunkt und ist bis in die Morgenstunden, wenn im Osten Venus erscheint, derzeit das hellste Gestirn am Firmament.