Pharaonenstatue stellt nicht Ramses II. dar

Bei der vergangene Woche in Kairo geborgenen Pharaonenstatue handelt es sich doch nicht um ein Abbild Ramses II. Inschriften deuteten nach einer ersten Untersuchung vielmehr darauf hin, dass die Statue auf Pharao Psammetich I. zurückgehe, erklärte am Donnerstag der ägyptische Altertumsminister Chaled al- Enani in Kairo. Das meldete die staatliche Nachrichtenseite "Al- Ahram".