Ötzis Kleidung stammte von fünf Tierarten

Wissenschaftler am Forschungsinstitut EURAC in Bozen haben erstmals genau bestimmen können, von welchen Tierarten die Kleidung der Jahrtausende alten Eismumie Ötzi stammt. Demnach wurden für Mütze und Co. mindestens fünf verschiedene Tierarten verwendet. Am 19. September jährt sich Ötzis Fund zum 25. Mal.