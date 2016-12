Neue Sternwarte für Salzburg um 2,4 Millionen Euro

Was den Blick ins Weltall betrifft, haben die Salzburger Hobby- Astronomen dennoch einen ausgezeichneten Ruf. Rochus Hess und Helmut Sperr lieferten jedes Mal atemberaubende Fotos, egal ob sie 30 Millionen Lichtjahre entferne Galaxien, den Venus- Transit, die totale Mondfinsternis 1999 oder die Saturn- Bedeckung im Visier hatten.

Kosten von 2,4 Millionen Euro

Doch jetzt endet für die Salzburger Weltraum- Fans das Schrebergarten- Zeitalter. Am Mittwoch stellten Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und Haus- der- Natur- Chef Norbert Winding die Pläne für die neue Sternwarte vor: 2,4 Millionen Euro wird sie kosten, über zwei Teleskope und Platz für 150 Besucher verfügen. Ihr Standort wird auf Mayr- Melnhof- Grund hinter dem Gasthaus zur Kaiserbuche am Haunsberg sein. Dort ist man abseits der nächtlichen Beleuchtungsorgien der Landeshauptstadt - ideale Bedingungen dafür, was sich Astronomen wünschen: Clear sky!

Das Hauptteleskop vom Astro- Service- Austria aus Linz wird vier Meter lang sein und über eine 300- fache Vergrößerung verfügen. Damit können die Salzburger endgültig zur Weltspitze bei der Astro- Fotografie aufschließen. Ein anonymer Spender trägt 50 Prozent der Kosten, 700.000 Euro kommen aus dem Landesbudget. Je 100.000 Euro berappen Stadt Salzburg, die Gemeinden Nußdorf, Obertrum, Anthering und die Salzburg- AG, 150.000 Euro sollen durch eine Baustein- Aktion aufgebracht werden.

"Ort für lebendige Wissenschaft"

Die laufenden Betriebskosten will man auch durch kommerzielle Veranstaltungen, Tagungen und Seminare abdecken, der Standort ist verkehrsmäßig gut erschlossen. Für Landeshauptmann Haslauer ein enorm wichtiger Schritt: "Die neue Sternwarte wird ein Ort für lebendige Wissenschaft, Salzburg hat mit Astrophysikerin Lisa Kaltenegger ja auch eine Top- Wissenschaftlerin." Schon für die Kinder ab dem Volksschulalter will man so die Sterne vom Himmel holen und sie für die Weiten des Weltalls begeistern. Die Pläne für die Sternwarte stammen vom Salzburger Architekten Christian Hoffmann.

Wolfgang Weber, Kronen Zeitung