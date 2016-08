Neue mathematische Modelle machen Welt sicherer

Daher sind die Ingenieurs- Wissenschaften gefordert, Methoden zu entwickeln, die Softwarefehler vorhersagen und neutralisieren können. "Solche Methoden beruhen auf der mathematischen Analyse von Softwaresystemen, ähnlich den statischen Gleichungen zur Berechnung der Stabilität eines Gebäudes oder den dynamischen Gleichungen zur Steuerung eines Motors", so Prof. Thomas Henzinger, Leiter des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg. "Ähnlich, aber doch grundverschieden: Während ein Gebäude voraussichtlich nicht einstürzen wird, wenn eine Niete vergessen wurde, kann bei Software die allerkleinste Ungenauigkeit - etwa das Tauschen einer 0 und 1 in einem Programm - zur Katastrophe führen."

Henzinger hat in seiner 30- jährigen Forscherkarriere mathematische Modelle entwickelt, die unsere Software- abhängige Welt sicherer machen. Sie bilden heute die Grundlage für industrielle Softwareentwicklungs- und Zertifizierungsprozesse. Dennoch können sich die Forscher nicht zurücklehnen.

Es entstehen ständig neue Anforderungen und Anwendungsbereiche für Software: Ist etwa die Dauer einer Berechnung von sekundärer Bedeutung, wenn sie am PC durchgeführt wird, so muss der Autopilot im Flugzeug die Ergebnisse in Echtzeit verwerten und der Bank- Computer außerdem die Privatsphäre der Kunden schützen.

Es ist oft davon zu lesen, dass Roboter den Menschen immer mehr Routinearbeiten - bis hin zum Autofahren - abnehmen werden. Die Aufgabe, diese Maschinen zu programmieren, und zwar in einer Art und Weise, die zum Beispiel das Autofahren sicherer macht, bleibt aber eine Herausforderung für menschliche Kreativität und Erfindergeist.

Zur Person:

Thomas Henzinger ist gebürtiger Linzer, der zum Informatikstudium an die Stanford University im Silicon Valley (Kalifornien) gegangen und nach einer 25- jährigen Karriere im Ausland vor sieben Jahren als Leiter des neugegründeten Institute of Science and Technology (IST) Austria nach Österreich zurückgekehrt ist. 2012 hat er mit dem Wittgenstein- Preis die höchste wissenschaftliche Auszeichnung Österreichs erhalten.

