Neue Leuchterscheinung am Nachthimmel entdeckt

Eine spektakuläre Aufnahme einer rätselhaften, ungewöhnlichen Himmelserscheinung ist dem kanadischen Fotografen Steve Markel gelungen. Weil ihn interessierte, was er da eigentlich abgelichtet hatte, veröffentlichte er das Bild in sozialen Netzwerken und machte es so Experten zugänglich. Wissenschaftler, die dem schwach violett leuchtenden Bogen am Nachthimmel den Namen "Steve" verpassten, haben das Rätsel um die Leuchterscheinung nun gelöst.