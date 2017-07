NASA will Sonden zu Uranus und Neptun schicken

Die US- Raumfahrtbehörde NASA plant Sonden zu den Planeten Uranus und Neptun zu schicken. Bis dato ist mit "Voyager 2" in den 1980er- Jahren erst eine Raumsonde in die Nähe der beiden Eisriesen gekommen. Vier verschiedene Missionen, von denen jede weniger als zwei Milliarden US- Dollar (1,75 Milliarden Euro) kosten soll, haben NASA- Forscher kürzlich in einer Studie vorgestellt. Starten sollen die Sonden zwischen 2029 und 2034.