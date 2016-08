NASA: Juli war der heißeste Monat aller Zeiten

Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880 gab es keinen Monat, der so heiß war wie der Juli 2016. Wie die US- Weltraumbehörde NASA am Dienstag mitteilte, war der vergangene Monat um rund 0,84 Grad Celsius wärmer als der globale Durchschnitt aller Julis der Jahre 1950 bis 1980 - ein "historischer Rekord".