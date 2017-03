NASA findet verschollene Sonde im Mondorbit

Dafür schickten die NASA- Wissenschaftler mithilfe der 70- Meter- Antenne des Goldstone Observatory - einer Antennen- Anlage in der Mojave- Wüste im Süden Kaliforniens - einen starken Mikrowellenstrahl Richtung Erdtrabant. Kreuzt nun eine Sonde oder Weltraumschrott, die sich in einem Orbit um den Mond befindet, diesen Strahl, wird dieser reflektiert und vom Green Bank Radioteleskop in West Virginia aufgefangen.

Bei der Suche nach "Chandrayaan- 1" richteten die Forscher den Mikrowellenstrahl vier Stunden lang auf eine Stelle rund 160 Kilometer über dem Nordpol des Erdtrabanten, weil die indische Sonde in etwa dieser Höhe über dem Mond kreiste, als 2009 der Kontakt zu ihr abriss. Und man wurde tatsächlich fündig: Zweimal in diesem Zeitraum wurde ein zurückgeworfenes Signal empfangen - jeweils im Abstand von gut einer Stunde, was in etwa der ursprünglichen Umlaufzeit von "Chandrayaan- 1" entsprach.

Foto: NASA/JPL-Caltech/M. Brozovic

"Es zeigte sich, dass sich der Orbit von 'Chandrayaan- 1' seit 2009 zwar um 180 Grad gedreht, die Flugbahn aber immer noch jene Ausrichtung hat, die wir erwartet hatten", wird Ryan Park vom Jet Propulsion Laboratory im kalifornischen Pasadena auf der Website der NASA zitiert.

Kontakt zur Sonde war 2009 abgebrochen

Die indische Raumfahrtbehörde hat den Kontakt zur 80 Millionen Dollar (knapp 56 Millionen) teuren Sonde "Chandrayaan- 1" am 29. August 2009 abrupt verloren. Bis dahin war der Satellit 312 Tage im Weltall gewesen und hatte den Mond mehr als 3400- mal umkreist.

Für die moderne Raumfahrt ist die Möglichkeit Weltraumschrott im Mondorbit aufspüren zu können immens wichtig, denn in den kommenden Jahren sollen wieder vermehrt Raumsonden zum Erdtrabanten geschickt werden - sogar bemannte Mondflüge sind angedacht.