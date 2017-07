NASA- Direktor dementiert Gerüchte über Aliens

Der Wissenschaftsdirektor der US- Raumfahrtbehörde NASA, Thomas Zurbuchen, hat Gerüchte über Aliens dementiert. "Entgegen einiger Berichte ist keine Ankündigung der NASA in Bezug auf außerirdisches Leben geplant", schrieb er am Montag bei Twitter und reagierte damit auf ein Video, das die US- Hackergruppe Anonymous im Internet veröffentlicht hatte.