Napoleon- Schlacht: Jetzt wurden Skelette entdeckt!

Es war eine gewaltige Schlacht, die da am 5. und 6. Juli 1809 am Wagram in Niederösterreich tobte. Napoleons französische Truppen besiegten die Armee von Erzherzog Karl. 78.000 (!) Soldaten verloren ihr Leben. Beim Bau der Marchfeld- Schnellstraße S8 tauchten jetzt sensationelle archäologische Funde auf.