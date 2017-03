Nahe Kairo Reste zweier Pharaonenstatuen gefunden

Ein spektakulärer Fund ist einem deutsch- ägyptischen Archäologen- Team bei Kairo gelungen: In einer verschlammten Grube fanden sie die Reste zweier mehr als 3000 Jahre alten Pharaonenstatuen. Wie das ägyptische Antikenministerium mitteilte, wurde der Fund am nordöstlichen Stadtrand in Matarija gemacht, wo sich dereinst die Pharaonenhauptstadt Heliopolis befand.