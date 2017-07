Musk will Hyperloop von N.Y. nach Washington bauen

Die Bau- Erlaubnis habe er für die Firma "The Boring Co" erhalten, so Musk in einem weiteren Tweet. Der 46- Jährige hatte die Firma kürzlich gegründet, um Transporttunnels zu bauen. Beim Hyperloop handelt es sich um ein futuristisches Hochgeschwindigkeits- Transportsystem nach dem Konzept der Rohrpost - allerdings für Menschen.

Der gebürtige Südafrikaner Musk hatte seine Vision des Hyperloop vor vier Jahren vorgestellt. Er ist durch seine hochambitionierten Projekte zu einem Guru der High- Tech- Welt geworden. Seine Tesla- Elektroautos gehören zu den innovativsten Fahrzeugen weltweit. Auch mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX, dem es gelungen ist, Trägerraketen und Transporter unbeschadet aus dem Weltall zurückkehren zu lassen, sorgt er für Furore.

Gleich zwei Start- ups arbeiten an Hyperloop

Die Entwicklung von Hyperloop findet jedoch nicht unter Musks Regie statt. Er konzipierte das neue Verkehrssystem von Anfang an als "Crowdfunding"- und "Crowdsourcing"- Projekt, also als Vorhaben, dessen Geldmittel wie Expertise aus den verschiedensten Quellen gespeist werden. Als Folge konkurrieren derzeit zwei Start- ups um die Vorreiterrolle: Hyperloop One, das anfänglich noch Hyperloop Technologies hieß, und Hyperloop Transportation Technologies.