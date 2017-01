Mit Fernglas sichtbarer Komet rast an Erde vorbei

Entdeckt wurde der Himmelskörper am 21. Oktober vergangenen Jahres mithilfe des Weltraumteleskops NEOWISE (vormals WISE). Bei C/2016 U1 handle es sich um einen Komenten, bei dem "die Chance groß ist, dass er mit einem guten Fernglas zu beobachten sein sollte", wird Paul Chodas vom Center for Near- Earth Objects (Zentrum für erdnahe Objekte, Anm.) am Jet Propulsion Laboratory der NASA auf deren Website zitiert. Allerdings könne man nicht ganz sicher sein, denn die Helligkeit von Kometen sei generell schwer vorhersagbar, so der Experte.

Das NASA-Infrarot-Teleskop "WISE" Foto: NASA/JPL-Caltech

Vor der Nordhalbkugel aus werde C/2016 U1 immer kurz vor Sonnenaufgang sichtbar sein. Tag für Tag wird der Komet dann immer weiter nach Süden wandern und auf seiner Bahn (Bild unten) am 14. Jänner seinen sonnenächsten Punkt erreichen. Anschließend wird er sich für mehrere Jahrtausende aus dem Inneren unseres Sonnensystems verabschieden, so die NASA- Forscher.

Die Bahn des Kometen C/2016 U1 Foto: NASA

Kürzlich entdeckter Asteroid fliegt an Erde vorbei

Im Februar gibt es mit dem ebenfalls erst kürzlich entdeckten Asteroiden 2016 WF9 - allerdings nur mit technischer Hilfe - einen weiterer Himmelskörper zu beobachten. Am 25. Februar wird der kosmische Brocken, der laut Angaben der US- Raumfahrtbehörde NASA "dunkler als frischer Asphalt auf der Straße ist", in einer Entfernung von rund 51 Millionen Kilometern an unserer Erde vorbeifliegen. Laut NASA- Angaben dürfte der Durchmesser des Asteroiden rund 500 bis 1000 Meter betragen.

Künstlerische Darstellung des Asteroiden 2016 WF9 Foto: NASA/JPL-Caltech