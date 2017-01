Mini- Asteroid schrammte nah an der Erde vorbei

Entdeckt hat man 2017 BH30 erst einen Tag zuvor mithilfe des Catalina Sky Survey an der University of Arizona, dessen Hauptaufgabe die Suche nach Kometen, erdnahen Objekten (kurz: NEO) und potenziell für die Erde gefährlichen Asteroiden ist. Der kosmische Brocken habe den Planeten aber "in sicheren Entfernung" passiert, sagte der Amateurastronom und Leiter des Virtual Telescope Project, Gianluca Masi, der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Mit dem System, das aus verschiedenen automatischen Teleskopen besteht, die in Echtzeit im Web verfügbar sind, hat er den Vorbeiflug von 2017 BH30 von Italien aus beobachtete und auch fotografiert.

Mit 25.200 km/h an Erde vorbeigeflogen

Laut Berechnungen von Experten des Minor Planet Center (MPC) in Cambridge im US- Bundesstaat Massachusetts flog der kosmische Brocken mit einer relativen Geschwindigkeit von rund 25.200 Stundenkilometern an der Erde vorbei. Die MPC- Astronomen schätzen, dass 2017 BH30 einen Durchmesser von drei bis zehn Metern hat. Er gehört ihren Angaben zufolge zur Klasse der sogenannten Apollo- Asteroiden, deren Bahnen in ihrem sonnennächsten Abschnitt die Erdumlaufbahn schneiden.

Schon dritter knapper Vorbeiflug heuer

Es war der bereits dritte knappe Vorbeiflug eines Asteroiden im heurigen Jänner. Zuletzt war Mitte vergangener Woche ein etwa gleich großer Asteroid in einer Entfernung von rund 261.000 Kilometern (das entspricht in etwa zwei Dritteln der Distanz zwischen Erde und Mond, Anm.) an der Erde vorbeigerast.

Asteroiden sind übrig gebliebene Kleinkörper aus der Zeit der Planetenentstehung. Diese unregelmäßig geformten Felsbrocken, von denen es Millionen geben soll, bewegen sich wie die anderen Planeten auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Die meisten von ihnen sind im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars unterwegs. Grundsätzlich werden Asteroiden, die der Erde nahe kommen, erst ab einem Durchmesser von rund 30 Metern als gefährlich eingestuft. Von Himmelskörpern dieser Größe sind bis dato rund 10.000 bekannt.